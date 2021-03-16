Из Госдумы отозвали законопроект о праве регионов усыплять бездомных животных

Из Госдумы отозвали проект закона, предполагающий наделение госорганов регионов правом осуществлять собственное правовое регулирование численности находящихся в приютах бездомных животных.

Фактически законопроект наделял власти регионов России правом отстреливать животных, отметил председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. «Он противоречит самому духу законодательства, направленного на гуманизацию обращения с животными», — добавил он.

Инициатива принадлежала депутатам партии «Единая Россия» Галине Данчиковой, Надежде Максимовой и Марине Беспаловой. Они предложили решать региональным властям проблему с переполненностью приютов для бездомных животных исходя из «бюджетной обеспеченности», в частности путем «гуманных методов, гарантирующих быструю и безболезненную смерть».

Фото: Максим Платонов

«Тема обсуждается, но возврата к отстрелу не будет», — заявил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», член Cовета Госдумы Андрей Исаев.

Напомним, в Татарстане в прошлом году изменили правила усыпления животных из приюта.

Татьяна Демина