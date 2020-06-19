В Татарстане изменили правила усыпления животных из приюта

Кабмин Татарстана внес изменения в постановление, в котором уточняются правила усыпления бездомных животных.

Ранее усыплять животных можно было только при наличии тяжелой неизлечимой болезнью, то теперь умертвить такого зверя можно, только если заболевание приносит ему непереносимые страдания.

Также животное нужно усыпить в том случае, если последствия острой травмы оказались серьезными и несовместимыми с жизнью. Всю процедуру, гарантирующую быструю и безболезненную смерть, должен производить профессиональный ветеринар.



Ранее ТНВ рассказало о жительнице Рыбно-Слободского района РТ, которая устроила на своей земле приют для бездомных животных. Однако местные власти требуют снести его, поскольку приют находится на земле сельхозназначения и по закону здесь его размещать нельзя.

