Власти Зеленодольского района РТ рассказали о состоянии девочки, сбитой снегоходом в Свияжске

София Яманова, сбитая 14 марта водителем снегохода в Свияжске, чувствует себя нормально, она выписана из больницы и находится дома, сообщили в пресс-службе Зеленодольского района РТ.



11-летняя девочка получила перелом плечевой кости. Восстановиться после травмы она сможет в бассейне, в который ей подарил сертификат глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Напомним, инцидент произошел в минувшее воскресенье в Свияжске на праздновании Масленицы. После ДТП водитель снегохода скрылся, но его задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения». Позже Следственный комитет заподозрил мужчину в угоне снегохода.



Татьяна Демина