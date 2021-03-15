На праздновании Масленицы в Свияжске снегоход сбил 11-летнюю девочку

На праздновании Масленицы в Свияжске снегоход сбил 11-летнюю девочку. Водитель уехал с места ДТП. Информацию подтвердили «Реальному времени» в прокуратуре республики.

Сообщается, что водитель влетел в ребенка на снегоходе. После ДТП на него набросились свидетели — толпа мужчин. Однако водитель уехал с места аварии.

«Действиям участников инцидента будет дана правовая оценка, при наличии оснований виновные лица будут привлечены к установленной законом ответственности», — сообщили в прокуратуре Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru

Ребенок с травмами доставлен в Зеленодольскую ЦРБ. «Реальное время» направило в Минздрав запрос о его состоянии.



Ольга Плешкова