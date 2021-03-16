В общественном транспорте Казани продолжают выявлять нарушителей масочного режима

В общественном транспорте Казани продолжают выявлять нарушителей масочного режима. Накануне, 15 марта, зафиксировали 387 безмасочников.

Всего в понедельник сотрудники Комитета по транспорту Казани и контрольно-ревизорских служб МКУ «Организатор пассажирских перевозок» и транспортных предприятий города проверили 580 единиц общественного транспорта на 15 контрольных точках.

Всего за прошедшую неделю, с 8 по 15 марта, в автобусах, троллейбусах, трамваях и на станциях метро столицы Татарстана выявили 1 685 пассажиров без масок на 65 контрольных точках. С 1 по 8 марта зафиксировали 2 063 нарушителя.

Профилактические рейды продолжатся, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: Максим Платонов (архив)

Отметим, что в феврале в общественном транспорте столицы Татарстана выявили 8 439 пассажиров, нарушивших требование соблюдать масочный режим. Те, у кого нет при себе средства индивидуальной защиты, покидают средство передвижения по требованию проверяющих.



Татьяна Демина