В общественном транспорте Казани продолжают выявлять нарушителей масочного режима
В общественном транспорте Казани продолжают выявлять нарушителей масочного режима. Накануне, 15 марта, зафиксировали 387 безмасочников.
Всего в понедельник сотрудники Комитета по транспорту Казани и контрольно-ревизорских служб МКУ «Организатор пассажирских перевозок» и транспортных предприятий города проверили 580 единиц общественного транспорта на 15 контрольных точках.
Всего за прошедшую неделю, с 8 по 15 марта, в автобусах, троллейбусах, трамваях и на станциях метро столицы Татарстана выявили 1 685 пассажиров без масок на 65 контрольных точках. С 1 по 8 марта зафиксировали 2 063 нарушителя.
Профилактические рейды продолжатся, сообщается на сайте мэрии Казани.
Отметим, что в феврале в общественном транспорте столицы Татарстана выявили 8 439 пассажиров, нарушивших требование соблюдать масочный режим. Те, у кого нет при себе средства индивидуальной защиты, покидают средство передвижения по требованию проверяющих.
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