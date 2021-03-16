В МВД РТ грозят увольнением за лжеборьбу с наркотиками сотрудникам ППС Альметьевска

Фото: «Реальное время»

Сегодня в МВД Татарстана подтвердили информацию об итогах резонансной проверки в отношении четырех сотрудников патрульно-постовой службы отдела МВД по Альметьевскому району. Предварительно установлено — они «причастны к принуждению гражданина к изготовлению и потреблению наркотических средств».



По версии оперативников управления собственной безопасности МВД, целью противоправных действий была дальнейшая фальсификации административных и уголовных дел в отношении того самого гражданина. Все возбужденные на него дела полицейские планируют проверить на предмет законности и обоснованности.

«В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка. В случае подтверждения вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — отмечают в ведомстве.

Тем временем материалы проверки УСБ МЧС уже направлены в Следком для принятия процессуального решения.

По версии источников телеграм-канала Baza, сотрудники полиции обеспечили «подопечную» нарколабораторию еще и всем необходимым для производства.