Элвина Грея заподозрили в плагиате татарского шоу

Певца Радика Юльякшина, выступающего под псевдонимом Элвин Грей, заподозрили в плагиате. Артист запустил музыкальный проект «Яны мон» («Новая мелодия»), в котором заметили аналогию с татарским вокальным телепроектом «Яны йолдыз» («Новая звезда»).

Первый эфир «Яны мон» вышел на экраны в выходные. В нем уже заметили схожесть с татарским вокальным телепроектом. По мнению председателя совета директоров компании ГК «Барс Медиа» Камиля Гараева, Элвин Грей практически скопировал идею татарского шоу «Яны йолдыз».

Как сообщает издание ProUfu.ru, директор ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов отрицает, что «Яны мон» является плагиатом. Он считает, что шоу на их телеканале является уникальным контентом.

Ранее певец Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, рассказал, что концерты в Татарстане начнутся в следующем году.

Ольга Плешкова