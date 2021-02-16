Элвин Грей сообщил, что концерты в Татарстане начнутся в 2022 году

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Певец Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, рассказал, что концерты в Татарстане начнутся в следующем году. Об этом он объявил в соцсети Clubhouse.

По словам артиста, в этом году он будет гастролировать по России.

Напомним, Элвин Грей пожаловался на преследование со стороны Роспотребнадзора и отменил все свои концерты в Татарстане в 2021 году — все из-за штрафа за нарушение антиковидных ограничений на сольном выступлении артиста в Казани.

В январе Вахитовский райсуд Казани оштрафовал лейбл Элвина Грея за нарушение противоэпидемических ограничений во время концерта в «Пирамиде». Компания должна выплатить 200 тысяч рублей. Сольный концерт Грея в Казани состоялся 9 декабря 2020 года. По данным Роспотребнадзора, при проведении концерта не соблюдались «антиковидные» меры. Зрители не были в средствах индивидуальной защиты, не соблюдали социальную дистанцию. Пришедшие на концерт сидели не на зрительских местах.