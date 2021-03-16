Из-за политики YouTube журналист RT обратился к главе Роскомнадзора

Из-за политики YouTube в отношении RT журналист Антон Красовский обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову. В письме он рассказал, что его совместный с RT документальный проект «Эпидемия» притесняется.

Красовский рассказал, что модератор заблокировал интервью с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко. За ночь оно набрало более 2 млн просмотров. После скандала ролик был восстановлен.

Красовский считает, что после инцидента YouTube начал меньше рекомендовать их видео в поиске. Также журналист сообщает, что часть роликов модератор просто не принял с формулировкой «деликатный контент».

«Я Вас и Роскомнадзор прошу обратить внимание на несправедливое отношение YouTube к государственному производителю», — написал он.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор с 10 марта начал замедлять скорость работы Twitter. Отмечается, что это необходимо для того, чтобы принудить компанию соблюдать российское законодательство и защитить граждан России от «влияния противоправного контента».

