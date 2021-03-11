Пользователь Twitter создал сайт, проверяющий, замедлена работа соцсети или нет

Пользователь Twitter рассказал, что создал сайт, с помощью которого можно проверить, замедлена ли работа социальной сети или нет.

Собрал на коленке страничку, которая проверяет, замедляет ли Роскомнадзор твиттер у вашего провайдера: https://t.co/N6iWiaJ1h7 — Baka Neko (@libneko) March 11, 2021

Чтобы выяснить, замедлил ли провайдер работу сервиса или нет, сайт загружает изображение с домена abs.twimg.com, который использует Twitter, а после этого считает, сколько времени понадобилось для загрузки. На проверку может уйти до одной минуты, предупреждается на странице сервиса для проверки.

Также создатели сообщили, что собирают анонимизированные данные (скорости, ip, UA) для дальнейшего анализа.

У корреспондента «Реального времени» изображение на компьютере загрузилось меньше чем за секунду со скоростью 8086,25 килобита в секунду. Работа сервиса не замедлена, свидетельствуют данные сайта.

Фото: pixabay.com

Вчера Роскомнадзор объявил о замедлении работы Twitter. Почти одновременно с этим заявлением в работе госсайтов начали наблюдаться сбои. В самой компании выразили беспокойство попытками блокировать общественный диалог в Сети. Сегодня ведомство отчиталось о замедлении работы сервиса.



«В рамках централизованного управления замедление интернет-сервиса Twitter обеспечено на 100% трафика сетей мобильной связи и на 50% фиксированной на территории всех федеральных округов РФ. Замедление имеет распространение на аудио- и видеоконтент, а еще на графические изображения. Тестовые сообщения доставляются без ограничений», — заявили в РКН.