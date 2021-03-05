В Татарстане будут судить подростка за изнасилование 20-летней девушки

В Татарстане будут судить 17-летнего подростка, которого обвиняют в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении 20-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Следствием установлено, что парень напал на девушку сзади в районе кладбища на окраине села Чулпаново Арского района днем 18 декабря. Девушка возвращалась с электрички. Парень надругался над девушкой, а затем вместе с ней направился в село. Навстречу им шли родители девушки, которые собирались встретить ее с дороги.

Фото: realnoevremya.ru

Юноша пытался убежать, но его задержал отец девушки, после чего передал полицейским.

Свою вину он признал. Прокуратура Арского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Уголовное дело направлено в Арский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее жителя Сармановского района Татарстана обвинили в покушении на изнасилование. Вечером подозреваемый подкараулил 40-летнюю женщину, которая возвращалась домой с работы. Угрожая ей ножом, он насильно увел ее к себе домой и попытался изнасиловать. Женщину спас ее муж.



Ольга Плешкова