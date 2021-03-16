Объем рынка онлайн-торговли в Татарстане по итогам 2020 года составил 67 млрд рублей

Рынок онлайн-торговли в Татарстане ежегодно прирастает на 30%. По итогам 2020-го объем рынка e-commerce в республике составил 67 млрд рублей, а доля онлайна в общем объеме ретейла уже достигла 7%, рассказал директор Ozon в Поволжье Рустем Касимов. И если раньше жители заказывали в основном цифровую технику, продовольственные товары, одежду и обувь, то теперь — в одном заказе встречаются товары различных категорий. Только на Ozon в 2020 году было куплено в 3 раза больше товаров, чем годом ранее.

Увеличивается и количество онлайн-продавцов — за прошлый год оно выросло в 10 раз. Их оборот составил 1,2 млрд рублей.

Напомним, в «ковидном» 2020-м рынок электронной коммерции в России вырос на 58,5%, подытожила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Россияне потратили в российских и зарубежных интернет-магазинах 3,221 трлн рублей. В общем объеме продаж розничного рынка доля e-commerce в 2020 году составила 9,6%. Подробнее — в материале «Реального времени».