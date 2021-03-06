Онлайн-спрос на подарки в Татарстане утроился

Как чувствует себя E-commerce в Татарстане в I квартале 2021 года

Фото: Максим Платонов

Первый пик спроса онлайн-покупок к 8 Марта эксперты зафиксировали в последний день зимы. Новые всплески ожидаются вплоть до наступления праздника. Как уверяют представители некоторых маркетплейсов, в первые три весенних дня количество заказов татарстанцев выросло до 330% по сравнению с прошлогодним «женским днем». Электронная коммерция стартовала в этом году активнее, чем в 2020-м — до 49% по всей России. При этом казанцы обращаются на маркетплейсы чаще, чем в среднем жители других городов: 65% респондентов заказывают товары онлайн два-три раза в месяц. Подробнее о том, как растет число поставщиков товаров на электронных площадках и их продажи, а также о новых тенденциях в интернет-торговле, — в обзоре «Реального времени».

Доля онлайн-продаж приближается к 10%

С началом нового года интернет-торговля в России продолжила рост. В «ковидном» 2020-м рынок электронной коммерции в России вырос на 58,5%, подытожила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Россияне потратили в российских и зарубежных интернет-магазинах 3,221 трлн рублей. В общем объеме продаж розничного рынка доля e-commerce в 2020 году составила 9,6%.

Правда, доля в 10,9% за первое полугодие 2020 года пока остается историческим максимумом, заметили в АКИТ. Пик продаж в 2020 году пришелся на период локдауна — апрель: свыше 309,2 млрд рублей. Но по сравнению с остальными месяцами, декабрь, конечно, снова побил рекорды: россияне сделали заказов на 297,5 млрд рублей (для сравнения: январь 2020 года — 142,4 млрд рублей, июль — более 210,5 млрд рублей), сообщили в АКИТ.

— Объемы выросли по «дню холостяка» очень сильно, по «черной пятнице» тоже подросли. Это вполне логично, поскольку у нас произошло выпадение личных доходов, и для людей эти скидки оказались очень важные. Декабрьских акций у нас нет, но есть традиция, связанная с подарками. И исторически сложилось, что последние 2 месяца года дают интернет-торговле почти четверть годового оборота, — коротко охарактеризовал ситуацию по прошлому году президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов.

Интернет-покупатели «повзрослели»

Каждый второй россиянин в возрасте 16—55 лет покупает что-нибудь в интернете минимум два раза в год. При этом 20% онлайн-покупателей выбирают интернет-торговлю, так как считают этот способ более безопасным, чем традиционный шопинг. Такие данные исследований приводят «Яндекс.Маркет» и GfK Rus. Аудитория интернет-покупателей за прошедший год увеличилась и сильно «повзрослела». В России в 2019 году онлайн-покупки совершали 47,2 млн человек, а в 2020-м их стало 60 миллионов. Об этом сообщил «Реальному времени» президент АКИТ Артем Соколов.

— Пандемия вовлекла новые группы участников: те, кто не пользовался интернет-торговлей, научились — оказалось, это легко и просто. Думаю, люди со временем будут все чаще обращаться к этому, — считает глава НАДТ Александр Иванов.

— Охотно подключились к онлайн-торговле люди в возрасте 55+, — продолжает Артем Соколов. — Но если в первую волну коронавируса это было вызвано прежде всего невозможностью покупать привычным путем, то сейчас, похоже, сформировалась новая потребительская привычка. Вопреки ожиданиям, люди начали обращаться в интернет-магазины не только за продуктами питания с доставкой, но и активно совершали покупки в категориях товаров «Техника», «Косметика», «Товары для дома» и «Одежда». Особенно очевидно это стало в дни распродаж «черная пятница» (с 27 по 29 ноября 2020-го). Проведенное АКИТ исследование показало, что именно старшему поколению принадлежит пятая часть (20%) всех сделанных заказов, а ранее это были единичные случаи. На первое место по покупкам тоже выходят взрослые люди 44—54 лет, они значительно обогнали прежних лидеров 24—35 лет (31,1% и 20,3% заказов соответственно).

Покупают в онлайн-магазинах каждый день 5% татарстанцев

Как сообщили эксперты АКИТ нашему изданию, в прошлом году доля Татарстана составила 2,1% в общем объеме e-commerce страны (67,1 млрд рублей при обороте 3,221 трлн рублей). Предпочтения жителей республики мало чем отличались от общероссийских. Только за январь этого года татарстанцы сделали заказов на 4,8 млрд рублей.

В топ-5 вошли:

цифровая и бытовая техника (1,16 млрд рублей),

мебель и товары для дома (536 млн рублей),

продукты (443 млн рублей),

одежда и обувь (364 млн рублей),

красота и здоровье (299 млн рублей).

Активно покупали в интернете также товары для детей (161 млн рублей).

Интернет-покупки жители Казани делают чаще, чем в среднем по России: 65% респондентов заказывают товары онлайн два-три раза в месяц или чаще, а 5% — каждый или почти каждый день, отмечают аналитики «Яндекс.Маркета» и GfK Rus. По их данным, в прошлом году татарстанцы отправили на «Яндекс.Маркет» на 155% заказов больше, чем годом ранее, а прирост в деньгах составил 145%. По статистике Wildberries, республика оказалась на 15-м месте в стране по объему интернет-продаж (+13 позиций год к году), продажи онлайн-ретейлера в регионе выросли на 137% год к году, а в штуках рост продаж составил 231%.

При этом в минувшем году средний чек на покупку среди жителей республики составил около 3,76 тыс. рублей, что примерно на 4% меньше, чем годом ранее, сообщили в сервисе «Яндекс.Маркет Аналитика».

— Средний чек уменьшается у всех на протяжении многих лет по причине лояльных условий, из-за того, что люди покупают чаще, до нескольких раз в месяц, и все чаще доставка для них становится бесплатной. Есть тенденция: заказывают чаще, но меньшими объемами, — пояснил «Реальному времени» основатель KazanExpress Линар Хуснуллин.

Январь дал рост почти на 50%

По замечанию Александра Иванова, как и вся деловая активность, интернет-торговля обычно снижает свои обороты в январе. Правда, рост интереса к электронной коммерции в последнее время обновляет январские показатели прежних лет со знаком «+». Только в январе 2020-го оборот российского рынка онлайн-торговли увеличился на 30% относительно января 2019-го. А в 2021 году январский рост продаж год к году составил 45%, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе «Яндекс.Маркета».

Вопреки традиции, январь в этом году не стал месяцем затишья, подтверждают и в АКИТ, приводя свою аналитику: продажи выросли на 49% (142,4 млрд рублей в январе 2020-го и 211,8 млрд рублей в январе 2021-го). Сильнее всего выросли следующие категории: товары для дома и мебель (+246%), товары для детей (+140%), спорттовары (+78%), красота и здоровье (+68%), цифровая и бытовая техника (+37%).

— Рост продаж в январе в разной степени отметили все участники e-commerce. Мы видим несколько причин: с одной стороны, магазины стимулировали покупательскую активность, сохранив в эти дни распродажные цены. С другой — мы опять наблюдали общую тенденцию потребительского спроса, наметившуюся в прошлом году: россияне стали охотнее инвестировать в свой быт, в то, что облегчает решение ежедневных домашних задач, ведь большую часть времени большинство из нас по-прежнему проводит дома. Интерес к товарам для здоровья также наметился еще в прошлом году и, скорее всего, мы не заметим снижения еще долгое время, — рассуждает Артем Соколов.

Татарстанцы все чаще выбирают для праздничного шопинга интернет-магазины, ведь все необходимое можно купить онлайн, воспользовавшись курьерской доставкой на дом. Фото: Максим Платонов

Онлайн-поставщики Татарстана в пять раз нарастили продажи

В феврале онлайн-заказы россиян продолжали набирать обороты. С приближением весны пользователи из Татарстана начали активно покупать подарки к 8 Марта. Эксперты «Яндекс.Маркета» уже зафиксировали 28 февраля пик спроса, и, по их мнению, этот рост продолжится. За 1—3 марта жители республики сделали на этом маркетплейсе на 330% заказов больше, чем накануне прошлого 8 Марта.

Уже на сегодня с конца прошлого года оборот Wildberries на территории Татарстана вырос на 132% (к аналогичному периоду прошлого года), а продажи в штуках увеличились на 206%.

— В преддверии гендерных праздников татарстанцы все чаще выбирают для праздничного шопинга интернет-магазины, ведь все необходимое — подарки, товары для праздника, лакомства к праздничному столу и многое другое можно купить онлайн, воспользовавшись курьерской доставкой на дом, или оформить заказ в одну из точек выдачи, — рассказали в пресс-службе компании.

В этом году предприниматели, в том числе из Татарстана, продолжают активно развивать онлайн-каналы продаж.

— Число поставщиков очень быстро растет, но надо понимать, что оно растет от нуля, потому что еще совсем недавно практически не было поставщиков, за последний год — полтора оно резко увеличилось, — отметил Александр Иванов.

Так, с «Яндекс.Маркетом», который подписал соглашение о сотрудничестве с республикой в 2019 году, работают уже более 500 местных магазинов. В январе — феврале число татарстанских продавцов на Wildberries увеличилось почти в пять раз к аналогичному периоду прошлого года, до 1 300. Продажи предпринимателей из республики в этот период выросли тоже почти в пять раз, при этом по темпам роста онлайн-оборота в ПФО Татарстан поднялся за год с 6-го на 2-е место.

В прошлом году доля Татарстана составила 2,1% в общем объеме e-commerce страны. Фото: Максим Платонов

— В России несколько сотен тысяч продавцов и производителей, большинство из них представлены на маркетплейсах, но еще не все. Сейчас заходят те, кто еще из офлайна в онлайн не выбрались — есть шанс попасть в последнюю волну. В KazanExpress с начала прошлого года на сегодняшний день число поставщиков выросло в два раза, с 2,2 тысячи до почти 5 тысяч, — рассказал «Реальному времени» Линар Хуснуллин.

При этом он отметил, что у казанской интернет-площадки эффект низкой базы, поэтому компания — не совсем показательный маркетплейс по отношению к тому, как растет рынок. Год назад KazanExpress работала в 10 городах, теперь — в 33. И уже в этом году компания открыла присутствие дополнительно в 11 городах, а к концу года добавит еще порядка 90 населенных пунктов, итого 127.

Россияне «подсели» на доставку продуктов

Новые ретейлеры в электронной коммерции не появляются внезапно, поэтому здесь никаких неожиданностей за последние месяцы не произошло.

— Маркетплейсы требуют огромных ресурсов — слишком большой, сложный бизнес, который так быстро не откроешь. Могут возникать узкопрофильные игроки, но крупные — одни и те же. Есть традиционные интернет-магазины, которые перешли или переходят в разряд маркетплейсов, например «Связной». Lamoda уже давно стала маркетплейсом и многие другие. Из ярких примеров — «ВсеИнструменты.ру» и «Леруа Мерлен» — которые в прошлом году тоже начали применять модель маркетплейса, — говорит основатель KazanExpress.

Wildberries и Ozon Линар Хуснуллин выделил как конкурирующих игроков для своей компании, к ним, по его словам, еще приближается «Яндекс.Маркет». Сам же казанский ретейлер концу года планирует выйти на третье место в стране по количеству заказов в день, сейчас их 25—30 тысяч, а предполагается достичь 150 тыс. заказов в день — это чуть меньше, чем было у «Озона» в 2020 году, подчеркивает Линар Хуснуллин.

На третьем месте в списке популярных товаров впервые оказались продукты питания. Фото: Максим Платонов

Зато, развиваясь, игроки онлайн-рынка предлагают новые варианты работы.

«Пандемия подтолкнула рынок к развитию новых сервисов, востребованных у россиян, например, экспресс-доставки. Мы увидели «логистику в логистике», когда конкуренты — сервисы доставки представлены друг у друга на сайтах, неожиданные коллаборации — монобрендовые магазины, имеющие свой интернет-канал выставляются на других электронных площадках», — высказался на днях президент АКИТ.

В этом году «Яндекс.Маркет» начал подключать продавцов из Татарстана по модели FBS — продажи, при которых партнер размещает товары на маркете, но хранит их на своем складе и сам упаковывает под заказы. Эта модель удобна тем магазинам, которые хотят всегда иметь доступ к своим товарам, в том числе дорогостоящим. Кроме того, «Яндекс.Маркет» запустил продажи свежих продуктов с доставкой за 1-2 часа для покупателей из Казани. На первом этапе проекта к маркетплейсу подключились гипермаркеты Metro Cash&Carry.

— На третьем месте в списке популярных товаров впервые оказались продукты питания. Этому, конечно, также способствовали ограничительные меры, введенные из-за коронавируса. Однако даже после их отмены россияне не отказались от этого способа покупки, особенно после предложений экспресс-доставки, которую сейчас предоставляют многие курьерские службы, — уверяет Артем Соколов.

— Раньше были представлены узкие категории, теперь появляется все больше новых категорий: от булавки до вертолета можно купить в интернете. Например, активно развивается доставка продуктов питания. Наша компания продает, но не скоропортящиеся продукты. А, посмотрите, буквально за один год как активно развивались «Самокат», «Сбермаркет», «Яндекс.Лавка». Они завоевывают рынок быстро, в короткий промежуток времени, — считает Линар Хуснуллин.

По мнению Артема Соколова, в 2021 году рынок интернет-торговли, скорее всего, не будет отличаться таким взрывным ростом, однако президент АКИТ ожидает, что онлайн-торговля принесет еще более удивительные форматы, услуги и коллаборации.