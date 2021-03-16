В татарстанских школах хотят повысить объективность оценок в этом году

В этом году в Татарстане намерены повысить «объективность оценочных процедур». Сейчас в республике объективность оценок находится на уровне 40,6 балла, отметили в Минобрнауки РТ.



Напомним, Татарстан оказался на 22-м месте среди 85 в рейтинге регионов по качеству образования, составленном Рособрнадзором. Низкие показатели чиновники объяснили разрывом между результатами основного государственного экзамена (ОГЭ) и всероссийской проверочной работы (ВПР) — два года подряд 13 республиканских школ попадали в список организаций с необъективными результатами, сообщает «Коммерсант».

Чиновники подчеркнули, что объективность экзаменов в Татарстане всегда была на высоком уровне, но в 2020-м все осложнилось тем, что ЕГЭ проходил в пандемию. По этой причине были нарушения, касающиеся сбоя техники и удаления с экзаменов. Сейчас в РТ обучают работников ППЭ и участников экзаменов, чтобы минимизировать нарушения.

Фото: realnoevremya.ru

В целом, как отмечают в министерстве, из 12 показателей в рейтинге качества лишь два ниже среднего. К тому же в РТ согласны не со всеми результатами проверки. Так, за использование лабораторного оборудования республика получила 52 балла. Показатель «рассчитывается как доля школ, в которых ученики выбирали ОГЭ-2019 по физике (для выполнения ряда заданий данного экзамена требуется лабораторное оборудование)». Отмечается, что в регионе 954 организации, дающих среднее общее образование, из них в 70,7% ученики выбрали ОГЭ-2019 по физике.



Маргарита Головатенко