Татарстан занял 22-е место в рейтинге Рособрнадзора по качеству образования

Татарстан оказался на 22-м месте среди 85 в рейтинге регионов по качеству образования. Список составил Рособрнадзор совместно с Федеральным институтом оценки качества образования (ФИОКО).

При составлении рейтинга специалисты опирались на следующие критерий: результаты обучения школьников, практико-ориентированность школьного образования и управление системой школьного образования. Каждая из этих характеристик складывалась из четырех критериев.

В тройку лидеров по качеству образования вошли Санкт-Петербург, Москва и Ленинградская область. Также в первой десятке оказались Калининградская, Ярославская, Тамбовская области, Удмуртия, Свердловская область, Пермский край и Мурманская область.

Татарстан набрал 60,9 балла. Больше всего за практико-ориентированность — 71,4 балла. Результаты обучения школьников эксперты оценили в 65,2 балла. Самая низкая оценка поставлена за управление системой школьного образования — 46,1 балла.