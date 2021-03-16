В Пестречинском районе РТ впервые за 2 года родились близнецы

В Пестречинском районе Татарстана впервые за 2 года родились близнецы. Это также первая двойня в муниципалитете с начала 2021 года.

Родителям новорожденных мальчиков, Руслану и Луизе Галиевым из села Новое Шигалеево, в отделе ЗАГС Пестречинского района РТ вручили подарки и поздравление, подписанное президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Супруги назвали новорожденных сыновей Марк и Родион, сообщается в официальном Instagram-аккаунте Пестречинского района.



Отметим, что по данным Росстата, в январе 2021 года в Татарстане число летальных исходов превысило число родившихся почти в два раза: в первом месяце текущего года в республике зарегистрировано 4 860 умерших и 2 835 новорожденных.

Татьяна Демина