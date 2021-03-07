Росстат: в январе 2021 года в Татарстане число умерших превысило число родившихся почти в два раза

В январе 2021 года в Татарстане число летальных исходов превысило число родившихся почти в два раза. По данным Росстата, в первом месяце текущего года в республике зарегистрировано 4 860 умерших и 2 835 новорожденных.

Таким образом, в январе 2021 года естественная убыль населения в Татарстане составила 2 025 человек. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 686 человек — в январе 2020 года в республике умерли 4 028 человек, родились — 3 362.

В первом месяце текущего года в Татарстане зарегистрировано 15 летальных исходов детей в возрасте до 1 года, следует из данных Росстата. В аналогичном периоде 2020 года зафиксировано 13 таких случаев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В целом в России в январе 2021 года смертность более чем в два раза превысила рождаемость: родились 106 603 ребенка, умерли — 219 769 россиян.

Напомним, в январе текущего года смертность в Татарстане в годовом выражении выросла на 20,1%. В 311 случаев летальных исходов основной причиной смерти стал коронавирус. У 80 умерших татарстанцев вирус был идентифицирован, у остальных его не выявили, но он предполагается как основная причина смерти.

Татьяна Демина