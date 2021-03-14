В Казани более 26 тыс. человек посетили праздник Масленицы на Лебяжьем озере

Фото: администрация Кировского и Московского районов

В казанском лесопарке Лебяжье праздник Масленицы посетили более 26 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

На территории Малого Лебяжьего озера развернули торговые ряды. В зоне фуд-корта все гости праздника могли попробовать свежеиспеченные блины с начинками и без и горячий и ароматный чай из самовара.

Фото: kzn.ru

Были организованы зоны с активностями: там проходили конкурсы, соревнования по хоккею в валенках, ложечный тир. Для посетителей выступали фольклорные ансамбли, танцевальные и вокальные коллективы городских домов культуры. Кульминацией праздника стал традиционный обряд сжигания чучела Масленицы.

В Казани днем на Горьковском шоссе образовался огромный затор. Пробка растянулась до улицы Фрунзе. Сегодня усилена работа общественного транспорта до озера Лебяжье. Автобусы, ведущие к площадке, работают по графику рабочего дня. Мероприятия 13 и 14 марта проходили на пяти городских площадках. Подробности — в материале «Реального времени».

