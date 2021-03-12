В Казани усилят работу общественного транспорта в день празднования Масленицы

В день празднования Масленицы, 14 марта, в Казани будет усилена работа общественного транспорта до озера Лебяжье. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов.

Для удобства жителей общественный транспорт, ведущий к площадке, будет работать по графику рабочего дня. Добраться до остановки «Лебяжье» можно на автобусах маршрутов №36, №46 и №72.

Для владельцев автомобилей будут организованы дополнительные парковочные места со стороны въезда на озеро Глубокое. При этом водителей призывают пересесть на общественный транспорт, чтобы не создавать заторы на Горьковском шоссе. Оставить машину можно на парковке «Мегастроя», после чего пересесть на автобус.

Основная парковка для казанцев будет организована вдоль Горьковского шоссе со стороны Лебяжьего.

В прошлом году Масленицу на Лебяжьем озере посетили 25 тысяч человек.

Ольга Плешкова