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На Горьковском шоссе в Казани образовался огромный затор из-за празднования Масленицы

14:36, 14.03.2021
На Горьковском шоссе в Казани образовался огромный затор из-за празднования Масленицы
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани днем на Горьковском шоссе образовался огромный затор. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Движение затруднено на выезде из Лебяжье, пробка тянется до улицы Фрунзе.

Фото: пресс-служба администрации Кировского и Московского районов

Территория Лебяжьего озера — главная площадка празднования Масленицы в Казани. Мероприятия стартовали в 14.00. Хедлайнером праздника станет популярная в 2000-х годах поп-группа «Вирус». Также Масленицу празднуют еще на пяти площадках города.

Сегодня усилена работа общественного транспорта до озера Лебяжье. Автобусы, ведущие к площадке, работают по графику рабочего дня.

АвтоБизнесТранспортПроисшествия Татарстан
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