Безглютеновые блины и чучело Масленицы из вторсырья: карта проводов зимы в Казани

Фото: администрация Кировского и Московского районов

Исполком Казани опубликовал программу мероприятий на 13 и 14 марта — в день проводов зимы и встречи весны. Главной площадкой праздника станет территория Малого Лебяжьего озера, хедлайнером концерта выступит группа «Вирус». Однако праздник проведут на разных площадках по всему городу.

Лебяжье

Начало мероприятий запланировано на 14.00. Здесь пройдут выступления фольклорных ансамблей, танцевальных и вокальных коллективов, тематические игры и театрализованные представления. Будут работать несколько функциональных зон: зимних активностей, анимации, фотозоны, а также фуд-корт.

Хедлайнером концерта станет популярная в 2000-х годах поп-группа «Вирус», она выйдет на сцену в 13.00, сразу после сжигания чучела Масленицы.

Отметим, что в день празднования Масленицы будет усилена работа общественного транспорта до озера Лебяжье. Автобусы, ведущие к площадке, будут работать по графику рабочего дня.

Кремлевская набережная



На Кремлевской набережной также организованы русские народные игры и забавы с розыгрышем призов. Гости могут поучаствовать в конкурсе частушечников, молодежных танцах и играх, покататься на коньках и детских аттракционах, увидеть представление с участием сказочных персонажей, театр Петрушки, номера с элементами циркового искусства.

На территории Кремлевской набережной будет работать ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства. Будут организованы мастер-классы по хождению на ходулях, народным танцам, изготовлению обереговых кукол и памятных монет.

Завершится празднование традиционным сжиганием чучела Масленицы.

Парк «Крылья Советов»

В главном парке Авиастроительного района гостей ждут масленичные ряды, зажигательная музыка, конкурсы и аттракционы. Гуляния запланированы на 13 марта с 11.00 до 15.00.

Парк им. Горького

С 11.00 до 16.00 14 марта На Центральной аллее можно будет попробовать классические и безглютеновые блины, выпить чай из самовара. Также запланированы мастер-классы и традиционные забавы, танцы и песни.

Горкинско-Ометьевский лес

Ярмарка с блинами, крендельками и сладостями пройдет возле главной сцены с 11.00 до 16.00 14 марта. Там же выступят фольклорные коллективы, будут показаны красочные спектакли. А чучело для праздника создано из вторсырья.

Парк «Калейдоскоп»

В парке по улице Сыртлановой гостей ждут развлекательная программа, народные игры и забавы, конкурсы и, конечно же, блины.

Кроме этого, праздничные мероприятия будут организованы в домах культуры поселков и в микрорайонах города, сообщили в Управлении культуры.



Ольга Плешкова