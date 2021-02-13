Сегодня в Казани прошла «Лыжня России»

Сегодня в Казани прошла массовая лыжная гонка «Лыжня России». Соревнования проходили на четырех площадках: в Горкинско-Ометьевском лесу, в пройме реки Казанки по улице Гаврилова, в поселке Нагорный. Основной старт состоялся на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино.

Принять участие в лыжных забегах на 2 км, 3 км, 5 км и 10 км мог любой желающий. Массовое участие в лыжной гонке приняли пожарные и спасатели Татарстана, а также прокурор республики Илдус Нафиков.

Победителям вручили памятные медали, кубки и дипломами Министерства спорта РФ, а также памятными призами от партнеров соревнований.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее Минспорту РТ было поручено обеспечить участие в соревнованиях учащихся, студентов, сотрудников предприятий и организаций, детей и пенсионеров.

В прошлом году Федерация лыжных гонок республики представила новую книгу «Лыжный Татарстан», которая посвящена 100-летию ТАССР.



Ольга Плешкова