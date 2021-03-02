Призовой фонд Казанского лыжного марафона составит 600 тысяч рублей

Фото: Марат Мугинов

В столице Татарстана 13 марта около 500 человек примут участие к Казанском лыжном марафоне. Об этом сообщается на сайте исполкома города.

Для участников подготовят три дистанции — на 5 км, 25 км и 50 км. На дистанцию 5 км регистрируют желающих в возрасте от 10 лет, на 25 км — от 17 лет. Дистанцию в 50 км будут проходить мужчины от 19 лет и женщины от 21 года.

Регистрация на марафон ведется на сайте russialoppet.ru. Мандатные комиссии будут выдавать стартовые пакеты за день до соревнований.

Фото: minsport.tatarstan.ru

Призовой фонд марафона составит 600 тысяч рублей. Победителей будут определять в каждом забеге: так, к примеру, на дистанцию в 25 км призы получат спортсмены, занявшие с 1-е по 3-е место, на дистанции 50 км — с 1-е по 10-е место. Золотые призеры получат по 80 тыс. рублей, серебряные — по 60 тыс. рублей, бронзовые — по 40 тыс. рублей. Все участники получат памятные медали.

Ранее в Набережных Челнах из-за погоды перенесли традиционный Камский лыжный марафон. Организаторы проведут соревнования 28 февраля.

Ольга Плешкова