Призовой фонд Казанского лыжного марафона составит 600 тысяч рублей
В столице Татарстана 13 марта около 500 человек примут участие к Казанском лыжном марафоне. Об этом сообщается на сайте исполкома города.
Для участников подготовят три дистанции — на 5 км, 25 км и 50 км. На дистанцию 5 км регистрируют желающих в возрасте от 10 лет, на 25 км — от 17 лет. Дистанцию в 50 км будут проходить мужчины от 19 лет и женщины от 21 года.
Регистрация на марафон ведется на сайте russialoppet.ru. Мандатные комиссии будут выдавать стартовые пакеты за день до соревнований.
Призовой фонд марафона составит 600 тысяч рублей. Победителей будут определять в каждом забеге: так, к примеру, на дистанцию в 25 км призы получат спортсмены, занявшие с 1-е по 3-е место, на дистанции 50 км — с 1-е по 10-е место. Золотые призеры получат по 80 тыс. рублей, серебряные — по 60 тыс. рублей, бронзовые — по 40 тыс. рублей. Все участники получат памятные медали.
Ранее в Набережных Челнах из-за погоды перенесли традиционный Камский лыжный марафон. Организаторы проведут соревнования 28 февраля.
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