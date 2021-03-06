Экипаж МКС заделал первую трещину в российском модуле

Экипаж Международной космической станции (МКС) заделал первую трещину в российском модуле «Звезда», которая ранее привела к утечке воздуха. Сейчас на трещину установили накладку, сообщил представитель пресс-службы Ракетно-космической корпорации «Энергия», входящей в предприятие Роскосмоса.



«Сегодня в рамках работ по устранению негерметичности в модуле «Звезда» российский экипаж МКС под руководством специалистов главной оперативной группы управления российским сегментом МКС откроет люк промежуточной камеры и нанесет слой герметика с торца установленной ранее накладки», — приводит его слова «РИА Новости».

Давление воздуха из-за эквивалентной отверстию диаметра 0,2 мм негерметичности падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба. Аварийное значение составляет от 0,5 миллиметра в минуту. Чтобы компенсировать потерю, МКС нужно регулярно надувать воздухом, кислородом и азотом — запасы есть на станции, еще их подвозят на грузовых кораблях с Земли.

Сейчас на МКС, помимо россиян Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, работают американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

Ранее у татарстанского космонавта Сергея Рыжикова было особое задание — осмотреть снаружи станции место, где в «Звезде» была обнаружена трещина, и снять его на видео, однако он ничего не заметил.

Маргарита Головатенко