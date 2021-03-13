В Татарстане задержали челнинца по подозрению в краже постельного белья из магазина

В селе Сарманово сотрудники Росгвардии по РТ задержали 34-летнего уроженца Челнов по подозрению в краже товара из магазина. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Татарстану.



Сообщение поступило группе задержания Сармановского ОВО около 21 часа вечера — в охраняемом торговом объекте по улице Терешковой сработала сигнализация. Персонал магазина пояснил росгвардейцам, что со стеллажа похитил комплект постельного белья нетрезвый посетитель. Продавцы заметили, как тот спрятал похищенное в пакет и попытался уйти. Они потребовали оплатить товар или же вернуть его — тогда возникла словесная перепалка. Администратор воспользовалась тревожной сигнализацией для вызова правоохранителей.

Патруль задержал подозреваемого и передал полиции, товар у него был изъят. В отношении подозреваемого возбудили дело по статье о краже. В прошлом он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и нанесение побоев.

Фото: pixabay.com

В феврале в Казани мужчина ранил ножом кассира магазина за требования оплатить товар. В торговом центре на Оренбургском тракте мужчина попытался пройти через кассовый узел с корзиной неоплаченного товара. Кассир потребовала заплатить за алкоголь и продукты питания. В ответ на это он достал перочинный нож и начал им размахивать. Мужчина так размахивал ножом, что поранил женщине руку. Скрыться мужчина не успел, нетрезвого дебошира задержал в торговом зале отряд Росгвардии.

В марте жителю Казани дали условный срок за кражу женских колготок со стеллажей магазина. Мужчина скрылся, но позже его задержали.

Маргарита Головатенко