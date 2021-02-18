В Казани мужчина ранил кассиршу магазина ножом за требование оплатить спиртное

Фото: пресс-служба Росгвардии

В Казани мужчина ранил ножом кассира магазина за требования оплатить товар. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии Татарстана.

Инцидент произошел вечером 17 февраля. В торговом центре на Оренбургском тракте мужчина попытался пройти через кассовый узел с корзиной неоплаченного товара. Кассир потребовала заплатить за алкоголь и продукты питания. В ответ на это он достал перочинный нож и начал им размахивать. Мужчина так размахивал ножом, что поранил женщине руку.

Скрыться мужчина не успел, нетрезвого дебошира задержал в торговом зале отряд Росгвардии, прибывший на место. Стражам порядка он оказывать сопротивления не стал и сразу подчинился требованиям.



Задержанным оказался 40-летний ранее судимый житель Казани. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой».

Фото: kzn.ru

Ранее за разбой в продуктовом магазине в Набережных Челнах задержали мужчину без определенного места жительства. Он угрожал кассирше ножом.



Ольга Плешкова