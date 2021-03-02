Казанцу дали условный срок за кражу женских колготок

33-летнего казанца признали виновным по статье о грабеже, сообщает прокуратура Татарстана.



Установлено, что 10 августа 2020 года мужчина тайно похитил с открытых стеллажей магазина «Верный» на улице Декабристов женские колготки более чем на 7 тыс. рублей. Сложив их в пакет, который он приготовил для этих целей заранее, обвиняемый направился к выходу. Сотрудник магазина потребовал от мужчины оплатить товар или вернуть его, но мужчина проигнорировал просьбу и скрылся.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил 1 год и 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Еще виновный должен наблюдаться у врача-нарколога. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, вчера в Казани задержали подозреваемого в краже джойстиков из компьютерного клуба. Сумма причиненного ущерба составила 11 500 рублей. Кражу совершили около 12 часов дня в одном из компьютерных клубов на улице Амирхана. Молодой человек был задержан у себя дома. Свою вину он полностью признал.

Маргарита Головатенко