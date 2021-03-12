ФСИН планирует направлять заключенных на очистку Арктики

Заключенных могут привлечь к очистке территорий Арктической зоны. Об этом заявил на коллегии директор ФСИН Александр Калашников.

Соответствующая договоренность достигнута с руководством Красноярского края и администрацией Норильска. Калашников попросил руководителей территориальных органов ФСИН, которые расположены в Арктической зоне, продолжать работу в этом направлении, передает «РИА Новости».

Директор ФСИН обратил внимание на важность воспитательной работы и изменения ориентиров и жизненной позиции заключенных для их ресоциализации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Во вторник президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает операторов отключать сотовую связь в тюрьмах по просьбе ФСИН.

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