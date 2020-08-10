В КФУ сообщили о подготовке к регистрации тест-системы на COVID-19

В КФУ приступили к подготовке процесса регистрации тест-системы на COVID-19, сообщил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ.

Напомним, тест-полоска на COVID-19 будет работать по принципу теста на беременность, но на него будет наноситься капелька крови. Спустя несколько минут будет проявляться либо одна полоска (в случае если в крови человека нет антител к вирусу), либо две (если в крови будут обнаружены антитела, а значит, человек либо болен, либо переболел коронавирусной инфекцией). Ризванов отметил, что уже есть корпоративные заказчики тест-систем, однако подробности не раскрываются.

Также он рассказал, что в вузе начали создавать второй вариант вакцины от коронавируса, поскольку первый вариант препарата на основе ДНК-технологий оказался недостаточно эффективным в ходе тестирования на лабораторных животных.

По словам Ризванова, при разработке вакцины перед учеными встают два варианта: сделать ее максимально безопасной или более эффективной. В вузе решили создать самую безопасную. Но первые исследования показали, что она вызывает иммунный ответ не у достаточного количества лабораторных животных. «Соответственно, сейчас мы работаем над второй версией вакцины на основе аденоассоциированного вируса (AAV). Преимущество заключается в том, что он не вызывает заболевания у человека и, соответственно, вызывает слабый иммунный ответ на сам вектор. Вакцина может быть более эффективной», — рассказал Ризванов.

Он добавил, что к тестированию вакцины на животных ученые приступят уже в этом сентябре. Сейчас в КФУ уже есть прототип вакцины.

Говоря о первой вакцине, профессор отметил, что в первую очередь в этом вопросе особую значимость имеет сам научный проект, сообщает пресс-служба КФУ.

