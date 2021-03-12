«Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым» во втором раунде Кубка Гагарина

Стали известны все пары второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Последним участником полуфинала конференций стал магнитогорский «Металлург», обыгравший в шестом матче казахстанский «Барыс» (4:2). Таким образом, во второй раунд пробились команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях по итогам регулярного чемпионата.

На Востоке победитель конференции «Ак Барс» встретится с «Салаватом Юлаевым», «Металлург» сыграет с «Авангардом». В Западной сетке турнира ЦСКА будет противостоять «Локомотив», а СКА выяснит победителя в матчах с московским «Динамо».

Первые матчи с участием «Ак Барса» и ЦСКА пройдут 17 марта, другие пары начнут второй раунд на день позже.

Напомним, накануне «Салават Юлаев» в пятом матче серии обыграл челябинский «Трактор». Ранее «Ак Барс» без поражений прошел нижегородское «Торпедо».