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Сегодня в Татарстане прогнозируется до +1 градуса

05:30, 16.03.2021
Сегодня в Татарстане прогнозируется до +1 градуса
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 16 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков в течение дня не прогнозируется. На дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы могут достигать до 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +1..-4 градуса, в восточных районах Татарстана до -7 градусов. В Казани прогнозируется от -1°С до +1°С. В Набережных Челнах днем столбики термометров будут колебаться от -1°С до -4°С.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в Татарстане на этой неделе потеплеет, но снег местами будет продолжать идти.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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