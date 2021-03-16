Сегодня в Татарстане прогнозируется до +1 градуса

Во вторник, 16 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков в течение дня не прогнозируется. На дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы могут достигать до 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +1..-4 градуса, в восточных районах Татарстана до -7 градусов. В Казани прогнозируется от -1°С до +1°С. В Набережных Челнах днем столбики термометров будут колебаться от -1°С до -4°С.



Напомним, по прогнозам синоптиков, в Татарстане на этой неделе потеплеет, но снег местами будет продолжать идти.



Татьяна Демина