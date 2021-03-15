Синоптики рассказали о погоде на этой неделе в Татарстане

В Татарстане на этой неделе потеплеет, но снег местами будет продолжать идти. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.



Сегодня днем восточные районы Татарстана остаются под влиянием смещающегося к Уралу фронтального раздела. Здесь еще сохраняется пасмурная погода со снегом, метелями и сильным ветром. На западе республики осадки прекратились, облачный покров поредел, и выглянуло солнце. Температуры в полдень составили на западе +2..-2°, на востоке РТ до -7°.



Предстоящей ночью из-за близости атмосферного фронта небольшой снег еще сохранится. Завтра днем не прогнозируется существенных осадков. Южный ветер до 15 м/с сохранится. Ночью температуры опустятся до -5..-10°, в восточных районах до -15°, днем ожидается +1..-4°, на востоке до -7°.

Фото: realnoevremya.ru (архив)



В среду, 17 марта, под влиянием западной периферии антициклона осадки маловероятны. 18 марта, Татарстан окажется под влиянием фронтальных разделов юго-западного циклона. Синоптики сообщают об облачной погоде с небольшим снегом. Ночью ожидается до -4..-10°, при прояснениях до -15°, днем от +1 до -4°.



В пятницу и субботу в республике местами пройдет небольшой снег, температуры составят -6..-11° ночью и 0..-5° днем.

Вчера татарстанцев предупредили об ухудшении погодных условий с вечера воскресенья. По данным синоптиков, с 18 часов 14 марта до 18 часов 15 марта на территории Татарстана и Казани местами ожидаются: метель с ухудшением видимости до 500—1000 м, сильный ветер порывами 15—20 м/с, в Казани — до 18 м/с, гололед.

Сегодня в Гидрометцентре России рассказали, что весенняя погода с устойчивой температурой 15—18 градусов тепла может прийти в Центральную Россию через 1—1,5 месяца.



Татьяна Леухина