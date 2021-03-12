В общежитии КГМУ, где с пятого этажа выпала студентка, заменят окна

В общежитии Казанского государственного медицинского университета, которое расположено по адресу улица Пионерская, дом 14, собираются заменить окна. Данная информация представлена в единой информационной системе в сфере закупок.

На этой же улице в прошлом году с пятого этажа из окна общежития выпала 20-летняя студентка КГМУ.

Также окна собираются заменить в общежитиях по адресу улица Кирпичникова, дом 6. Начальная цена контракта составляет 1,2 млн рублей. Заявка на проведение аукциона была размещена 3 марта текущего года.