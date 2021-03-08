Россию на «Евровидение-2021» представит певица Манижа

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Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021" представит певица Manizha с песней Russian woman. Об этом объявили в эфире Первого канала.

Группа Little big отказалась участвовать в песенном конкурсе в этом году. На Первом канале проходило праздничное шоу, в ходе которого определяли представителя России на «Евровидении-2021». Исполнителя выбирали путем зрительского голосования. Среди претендентов также были #2Маши и Therr Maitz.



Группа Little Big должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2020». Их клип на песню Uno стал самым просматриваемым на YouTube-канале Евровидения за всю историю конкурса. Однако мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса. Оно должно было пройти в Роттердаме.



Татьяна Леухина