Мишустин поручил подготовить предложения по продлению льготной ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до 15 апреля подготовить предложения по продлению программы льготной ипотеки в России. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Согласно распоряжению по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации, Минфин и Минстрой до 15 апреля должны подготовить предложения по дальнейшей реализации льготных ипотечных программ.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что продление программы без негативных последствий возможно лишь в 24 регионах. Татарстан в этот список не вошел.

Программа льготной ипотеки под 6,5% для покупателей жилья в новостройках была утверждена в апреле 2020 года. Мера поддержала строительную сферу в условиях кризиса. За 2020 год в России выдали ипотеку на рекордные 4,3 трлн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Вице-премьер Марат Хуснуллин выступает за продление программы льготной ипотеки. По его словам, она способствует сбалансированному развитию рынка. Против продления высказывались глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и глава Сбербанка Герман Греф. Хуснуллин также заявлял, что программу могут продлить после 1 июля 2021 года для отдельных регионов России.

Ольга Плешкова