Льготную ипотеку могут продлить в отдельных регионах — Хуснуллин

Программа льготной ипотеки под 6,5% может быть продлена после 1 июля 2021 года для отдельных регионов России. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, такая возможность обсуждается с Центробанком.

Фото: realnoevremya.ru

«Мы понимаем, что программу надо продлевать, но в каком виде, детали доработаем. Может быть, в каких-то регионах, где не хватает сегодня возможностей, продлить», — цитирует вице-премьера ТАСС.

Марат Хуснуллин выступает за продление программы льготной ипотеки. По его словам, она способствует сбалансированному развитию рынка. Против продления высказывались глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и глава Сбербанка Герман Греф.



Ольга Плешкова