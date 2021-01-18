За 2020 год в России выдали ипотеку на рекордные 4,3 трлн рублей, Татарстан — в лидерах

По итогам 2020 года в России выдали 1,7 млн ипотечных кредитов на рекордные 4,3 трлн рублей. Как сообщили в ДОМ.РФ, среди регионов-лидеров по объему проведенных сделок есть Татарстан, а также Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградская, Новосибирская и Свердловская области.

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко рассказал, что к росту выданной ипотеки привели снижение ставок по рыночным кредитам, льготные программы, в том числе выдача кредитов на новостройки под 6,5%.

За январь — ноябрь 2020 года в Татарстане ипотечный портфель вырос на 21%. На 1 декабря он достиг 257,3 млрд рублей. За 11 месяцев прошлого года татарстанцам выдали 53,4 тыс. ипотек. Это на 37% больше, чем за тот же период годом ранее. Объем выданных банками за этот период кредитов увеличился в полтора раза, до 115,8 млрд рублей.