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Татарстан на сдерживание цен на хлеб получит 131 млн рублей из бюджета РФ

10:39, 11.03.2021
Татарстан на сдерживание цен на хлеб получит 131 млн рублей из бюджета РФ
Фото: pixabay.com

Субсидии в размере 131 млн рублей получит Татарстан на сдерживание цен на муку и хлебобулочные изделия. Из этой суммы 66,6 млн рублей получат мукомольные предприятия, 64,4 млн рублей — хлебопекарные. Об этом сообщил на пресс-конференции замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков.

Если в прежние годы субсидии выдавались из бюджета РТ и распространялись лишь на социальные сорта хлеба, то федеральные деньги помогут компенсировать затраты и на все остальные сорта хлебобулочных изделий.

Заявки от производителей на получение субсидии Минсельхозпрод Татарстана начал собирать с начала марта. На сегодняшний день заявки подали две мукомольные компании и восемь хлебопекарен.

Ранее сообщалось, что в Татарстане мукомольные и хлебопекарные предприятия получат более 114 млн рублей субсидий.

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