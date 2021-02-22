В Татарстане мукомольные и хлебопекарные предприятия получат более 114 млн рублей субсидий

Минсельхоз России заключил соглашение с Татарстаном — в соответствии с поручением правительства России мукомольным и хлебопекарным предприятиям будут предоставляться субсидии. Об этом сообщает Минсельхоз РТ.



На компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы республике выделят 65,9 млн рублей, а хлебопекарным предприятиям — 48,3 млн рублей. Отбор заявок на получение субсидий объявят в ближайшее время.

Правительство приняло такую меру, чтобы сохранить стабильный уровень цен на муку и хлебопекарную продукцию.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что правительство РФ подготовило новый пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. В списке инициатив значатся возобновление кредитования по нулевой ставке на выплату зарплат, списание задолженности по налогам предприятиям из невосстановившихся отраслей. Помимо этого, предлагалось субсидировать займы МСП при условии найма нового персонала, смягчить переход со специальных на общий режим налогообложения, зафиксировать кадастровую стоимость офисов, торговых объектов, точек сбыта и общепита на уровне 2020 года.

Маргарита Головатенко