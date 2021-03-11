В 2020-м году из Фонда национального благосостояния был потрачен 241 млрд рублей

В 2020-м году из Фонда национального благосостояния был потрачен 241 млрд рублей. Таковы данные Счетной палаты РФ.

Большая часть этой суммы пошла на сокращение дефицита федерального бюджета. И только 3,7 млрд рублей было направлено на софинансирование пенсионных накоплений, передает слова коллегии Счетной палаты РФ аудитора Алексея Саватюгина «Газета.Ру».

В 2021 году фонд планируют не пополнять из-за недополученных в прошлом году нефтегазовых доходов. Со следующего года пополнение возобновят на 600—700 млрд рублей в год.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции рассказал о состоянии Фонда национального благосостояния. Он назвал его «подушкой безопасности».



Ольга Плешкова