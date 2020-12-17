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Путин рассказал о Фонде национального благосостояния

15:55, 17.12.2020
Путин рассказал о Фонде национального благосостояния
Фото: скриншот трансляции

Президент России Владимир Путин на онлайн-конференции рассказал о состоянии Фонда национального благосостояния. По его словам, ФНБ вырос, особенно в рублевой части.

«Это подушка безопасности. Это не значит, что мы к чему-то готовимся, но подушка безопасности должна быть», — добавил глава государства.

«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.

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