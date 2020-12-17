Путин рассказал о Фонде национального благосостояния
Президент России Владимир Путин на онлайн-конференции рассказал о состоянии Фонда национального благосостояния. По его словам, ФНБ вырос, особенно в рублевой части.
«Это подушка безопасности. Это не значит, что мы к чему-то готовимся, но подушка безопасности должна быть», — добавил глава государства.
«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.
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