Путин рассказал о Фонде национального благосостояния

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Президент России Владимир Путин на онлайн-конференции рассказал о состоянии Фонда национального благосостояния. По его словам, ФНБ вырос, особенно в рублевой части.

«Это подушка безопасности. Это не значит, что мы к чему-то готовимся, но подушка безопасности должна быть», — добавил глава государства.



«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.

