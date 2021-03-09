В КФУ для абитуриентов создадут telegram-бот

Фото: Максим Платонов

В КФУ два студента института вычислительной математики и информационных технологий Мансур Галимов и Даниль Батыршин вместе с командой школьников разработают telegram-бот в помощь абитуриентам вуза.

Разработчики предполагают, что абитуриенту будет доступен QR-код, куда нужно будет ввести свои предпочтения для будущего обучения и результаты экзаменов. После этого система выдаст перечень направлений и институтов. Ожидается, что проект облегчит жизнь абитуриентов и их родителей.



Фото: media.kpfu.ru

Бот сможет знакомить абитуриента и с другими институтами и направлениями, которые схожи с заданными параметрами. Например, с помощью программы будущий студент сможет узнать, в чем отличия ИВМиИТ и ИТИС и наоборот. Или же подобрать схожее направление, но уже в другом институте Казанского университета. В планах у разработчиков вывести бот на всероссийский уровень, сообщает медиапортал КФУ.

В начале февраля в Татарстане запустили платформу для жителей «Забота». При помощи сервиса можно оформить восемь мер поддержки.



Татьяна Леухина