В Казани двоих закладчиков помог задержать испачканный номер автомобиля

Фото: казань.16.мвд.рф

В Казани сотрудники полиции задержали двоих закладчиков наркотиков в возрасте 21 и 23 лет. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Инспекторы полиции остановили автомобиль Hyundai за нечитаемый государственный знак. При разговоре с полицейскими водитель и пассажир вели себя неадекватно. Полиция решила досмотреть их и автомобиль.

На заднем сиденье машины инспекторы обнаружили сумку темного цвета, в которой находился полиэтиленовый пакет с 46 свертками, обмотанными изолентой. Под правым пассажирским сиденьем обнаружено 22 свертка с неизвестными веществами. Позже эксперты установили, что в свертках были упакованы марихуана массой почти 400 граммов, мефедрон массой более 214 граммов и гашиш массой 0,61 грамма.

Полиция установила, что молодые люди успели оборудовать закладки с наркотиками для дальнейшего сбыта. Сотрудники отдела наркоконтроля обнаружили тайники и изъяли их содержимое. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических веществ в крупном размере».

Подозреваемые находятся под стражей.

Ранее в Бугульме задержали семерых закладчиков одного интернет-магазина по продаже наркотиков.

Ольга Плешкова