В Казани двоих закладчиков помог задержать испачканный номер автомобиля
В Казани сотрудники полиции задержали двоих закладчиков наркотиков в возрасте 21 и 23 лет. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.
Инспекторы полиции остановили автомобиль Hyundai за нечитаемый государственный знак. При разговоре с полицейскими водитель и пассажир вели себя неадекватно. Полиция решила досмотреть их и автомобиль.
На заднем сиденье машины инспекторы обнаружили сумку темного цвета, в которой находился полиэтиленовый пакет с 46 свертками, обмотанными изолентой. Под правым пассажирским сиденьем обнаружено 22 свертка с неизвестными веществами. Позже эксперты установили, что в свертках были упакованы марихуана массой почти 400 граммов, мефедрон массой более 214 граммов и гашиш массой 0,61 грамма.
Полиция установила, что молодые люди успели оборудовать закладки с наркотиками для дальнейшего сбыта. Сотрудники отдела наркоконтроля обнаружили тайники и изъяли их содержимое. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических веществ в крупном размере».
Подозреваемые находятся под стражей.
Ранее в Бугульме задержали семерых закладчиков одного интернет-магазина по продаже наркотиков.
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