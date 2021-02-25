В Татарстане задержали наркокурьера с 10 килограммами наркотиков

Фото: МВД РТ

На стационарном посту «Малиновка» в Верхнеуслонском районе Татарстана полицейские задержали наркокурьера из Красноярска с десятью килограммами наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Инспекторы остановили автомобиль под управлением 49-летнего жителя Красноярска. При личном досмотре водителя полицейские обнаружили два свертка с различными веществами. Затем в тайнике под обшивкой в багажном отсеке автомобиля обнаружено и изъято еще 54 свертка.

Экспертиза показала, что изъятое вещество — это мефедрон общей массой более 9,9 килограмма и гашиш массой больше 140 грамм.

Курьер сообщил, что забрал оптовую партию наркотиков из закладки в Московской области. Он должен был разложить их в тайники в Уфе, Перми, Тюмени и Красноярске.

Возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление соучастников.

Ранее сотрудники службы МВД по Казани задержали 21-летнего жителя Казани по подозрению в причастности к противоправным деяниям. При досмотре у задержанного изъяли 55 свертков с неизвестным содержимым.



Ольга Плешкова