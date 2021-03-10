Перепись населения 2021 года станет первой цифровой переписью

Перепись населения, которая пройдет в сентябре этого года, станет первой цифровой переписью. Замруководителя Татарстанстата Ольга Краснова рассказала, что впервые граждане смогут самостоятельно заполнить переписные листы на сайте госуслуг. Также впервые будут привлечены к акции волонтеры.

Краснова отметила, что с 1 марта в России стартовала экономическая перепись МСП. Она проводится раз в 5 лет. Свои данные предприниматели могут подать на сайте госуслуг РФ или в бумажном виде. С 2022 года бумажная форма полностью исчезнет.

В июне прошлого года правительство России перенесло Всероссийскую перепись населения 2020 года на период с 1 по 30 апреля 2021 года — изначально планировалось ее проведение в октябре 2020 года. На отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми будет затруднено, перепись пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в августе прошлого года подписал постановление об организации Всероссийской переписи населения с 1 по 30 апреля 2021 года. Позже Всероссийскую перепись населения из-за пандемии вновь перенесли с апреля на сентябрь.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов назвал одним из важнейших событий 2021 года Всероссийскую перепись населения.

Екатерина Аблаева