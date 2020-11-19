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«Племрепродукт» миллиардера Тукаева признали банкротом

09:42, 19.11.2020 1
«Племрепродукт» миллиардера Тукаева признали банкротом
Фото: realnoevremya.ru

Арбитражный суд Татарстана признал банкротом бугульминское ООО «Племрепродукт». Это следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Конкурсное производство открыто на 6 месяцев, до 16
мая 2021 года.

Решение было вынесено 16 ноября. Иск о банкротстве подал Сбербанк в прошлом году, сумма долга — 933,4 млн рублей.

Фирма «Племрепродукт», занимающаяся разведением сельскохозяйственной птицы, принадлежит татарстанскому миллиардеру Ильшату Тукаеву.

Фото: tatarstan.ru

Напомним, кредит, взятый Тукаевым на сумму 1,5 млрд рублей в Сбербанке на сельхозкомпанию ООО «Племрепродукт», стал причиной банкротства бизнеса Тукаева.

ОбществоБизнес Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19 ноя
    Как это мило, взять кредит и не отдать ... обычного работягу уже давно бы коллекторы отрабатывали, а эти - уважаемые банкноты...
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