«Племрепродукт» миллиардера Тукаева признали банкротом

Арбитражный суд Татарстана признал банкротом бугульминское ООО «Племрепродукт». Это следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Конкурсное производство открыто на 6 месяцев, до 16

мая 2021 года.

Решение было вынесено 16 ноября. Иск о банкротстве подал Сбербанк в прошлом году, сумма долга — 933,4 млн рублей.

Фирма «Племрепродукт», занимающаяся разведением сельскохозяйственной птицы, принадлежит татарстанскому миллиардеру Ильшату Тукаеву.

Фото: tatarstan.ru

Напомним, кредит, взятый Тукаевым на сумму 1,5 млрд рублей в Сбербанке на сельхозкомпанию ООО «Племрепродукт», стал причиной банкротства бизнеса Тукаева.