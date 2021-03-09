Камила Валиева: «Хочется гонять на мотоцикле, но сейчас только фигурное катание»

Фото: Фото: Александр Мысякин / vk.com/eteritutberidze

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева рассказала о своей жизни вне ледовой площадки. По ее словам, она хотела бы научиться фотографировать и гонять на мотоцикле, но у нее нет времени ни на что, кроме спорта и учебы.

«Конечно, я бы хотела профессионально научиться фотографировать, танцевать современные танцы разных направлений, ходить в театры, музеи, на выставки, много путешествовать, изучать иностранные языки, читать книги, возможно, рисовать или гонять на мотоцикле. Но… все это и многое другое — потом. Сейчас только фигурное катание. И учеба в школе», — сказала Валиева в интервью журналу La Personne.

В нынешнем сезоне Валиева выиграла Финал Кубка России по фигурному катанию. 14-летняя фигуристка не смогла отобраться в состав сборной на чемпионат мира — 2021 в Стокгольме из-за возрастных ограничений.

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