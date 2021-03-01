Камила Валиева пропустит ЧМ по фигурному катанию из-за возрастного ценза

Фото: Александр Мысякин / vk.com/eteritutberidze

Победительница финала Кубка России, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева пропустит взрослый чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме из-за возрастных ограничений.

Ожидается, что на турнире в женском одиночном катании Россия будет представлена тремя фигуристками — Анной Щербаковой, Александрой Трусовой и Елизаветой Туктамышевой. Окончательный список участниц станет известен чуть позже.

Валиева выиграла внутренний отборочный турнир , но не сможет выступить на турнире из-за возрастного ценза. По правилам, на чемпионат мира могут быть заявлены спортсмены, которым исполнилось 15 лет до 1 июля текущего года.

Сама фигуристка уже заявила, что не обижается на такие ограничения.

«Мне не обидно, все должно быть своевременно, и обижаться на то, что я не еду на чемпионат мира из-за возраста, странно. Отмена юниорского чемпионата мира обидна, потому что я хотела защитить статус его победительницы», — сказала Валиева.

Напомним, накануне Камила выиграла финал Кубка России, набрав 238,00 балла.