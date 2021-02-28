Валиева выиграла финал Кубка России, Туктамышева — 4-я, Косторная — 6-я

В Москве завершились выступления в женском одиночном катании в рамках финала Кубка России по фигурному катанию.

Победительницей турнира стала Камила Валиева. Подопечная тренера Этери Тутберидзе заняла первое место с 238,00 баллами.

В тройку призеров вошли еще два представителя школы «Самбо-70", где занимается олимпийская чемпионка Алина Загитова. Второе место заняла Майя Хромых (235,96 баллов), тройку замкнула Дарья Усачева (229,71).

Фото: vk.com/eteritutberidze

Первой после представительниц Тутберидзе стала Елизавета Туктамышева. Ученица Алексея Мишина исполнила в произвольной программе два тройных акселя и набрала 226,01 баллов. Чемпионка Европы Алена Косторная не смогла подняться выше шестой позиции, которую занимала после короткой программы.

Напомним, в первый соревновательный день финала Кубка России Камила Валиева заняла первое место с мировым рекордом.