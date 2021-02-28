Валиева выиграла финал Кубка России, Туктамышева — 4-я, Косторная — 6-я
В Москве завершились выступления в женском одиночном катании в рамках финала Кубка России по фигурному катанию.
Победительницей турнира стала Камила Валиева. Подопечная тренера Этери Тутберидзе заняла первое место с 238,00 баллами.
В тройку призеров вошли еще два представителя школы «Самбо-70", где занимается олимпийская чемпионка Алина Загитова. Второе место заняла Майя Хромых (235,96 баллов), тройку замкнула Дарья Усачева (229,71).
Первой после представительниц Тутберидзе стала Елизавета Туктамышева. Ученица Алексея Мишина исполнила в произвольной программе два тройных акселя и набрала 226,01 баллов. Чемпионка Европы Алена Косторная не смогла подняться выше шестой позиции, которую занимала после короткой программы.
Напомним, в первый соревновательный день финала Кубка России Камила Валиева заняла первое место с мировым рекордом.СпортФигурное катание
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