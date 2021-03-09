В Татарстане оштрафуют компанию, которая организовала салют на день рождения Ивлеевой
В Татарстане могут оштрафовать компанию, которая организовала салют на день рождения ведущей Насти Ивлеевой. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по РТ.
Инцидент произошел 8 марта в 21.30 на пересечении улиц Сибгата Хакима и Меридианной. Как считают специалисты, фейерверк относился к IV классу опасности. В отношении компании ООО «Фейерверк-мастер», проводившей салют, возбудили дело об административном правонарушении по ст. 20.4 КоАП РФ. Обстоятельства правонарушения устанавливаются.
Штраф по этой статье для юрлица составляет от 150 до 200 тыс. рублей.Общество Татарстан
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